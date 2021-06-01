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Депозитные ставки для физлиц 1.06.21
16:46 01.06.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 1 июня 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.90
|0.37
|0.12
|6 мес.
|7.59
|0.50
|0.19
|9 мес.
|8.05
|0.69
|0.20
|12 мес.
|8.17
|0.86
|0.32
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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