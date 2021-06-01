Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31.05.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|31.05
|5500.0 (8.5)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|27.05
|34817.0 (6.5)
|-
|28.05
|39792.0 (6.5)
|110483.0 (7.5; 5)
|31.05
|31703.0 (6.5)
|-
Данные НБУ