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Золото дорожает 1 июня на ослаблении доллара
08:48 01.06.2021 |
Цена на золото во вторник утром продолжает рост третью торговую сессию подряд, котировки поддерживает удешевление доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 EEST августовские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,43%, или на 8,15 доллара, до 1913,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,23%, до 28,358 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 89,82 пункта. Более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.
Главным фактором на рынках остается статистика по безработице в США, которая будет опубликована в пятницу. Эти данные учитываются Федрезервом при принятии решения о мерах поддержки экономики, и трейдеры оценивают перспективы изменения политики регулятора после данных об ускорении инфляции в стране.
Регулятор неоднократно заявлял, что временный скачок инфляции был ожидаем и в связи с этим параметры поддержки экономики ФРС меняться не будут.
"В конце концов пока ФРС отказывается менять свою монетарную политику в ответ на рост инфляции, реальные процентные ставки будут продолжать снижаться,... что позитивно для золота", - цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.
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