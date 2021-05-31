Финансовые новости
- |
- 31.05.21
- |
- 19:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 28.05.21
11:11 31.05.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 28 мая.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|25.05
|28906.0 (6.5)
|-
|26.05
|27355.0 (6.5)
|-
|27.05
|34817.0 (6.5)
|-
|28.05
|39792.0 (6.5)
|110483.0 (7.5; 5)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. «Маяк» поставит на «Оплот» пулемет КТ-12,7
|Оккупанты превращают захваченные районы украинского Донбасса в закрытую зону
|Межбанк 28 мая впал в спячку, активность была совсем низкой
|НАБУ против САП. Почему Сытник провалил дело «Роттердам+»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 31.05.21
|Кредитный портфель украинских банков в апреле вырос на 1,7%, NPL – на 1% - НБУ
|Ввод жилья в Украине в I кв. увеличился на 20,5% – Госстат
|Доля финучреждений, прогнозирующих ухудшение состояния финсектора в ближайшие полгода, сократилась в 8 раз – опрос НБУ
|Цены на строймонтажработы в Украине в апреле возросли на 15,1% – Госстат
|Количество выданных банками льготных ипотечных кредитов достигло 351
|Глава JPMorgan Джейми Даймон призвал не связываться с биткоином
Это интересно
|Nubia представила самый лёгкий и тонким геймерскиий смартфон
|Китай использует ИИ для анализа эмоций уйгурских заключенных
|Американцы представили 40-местный электрический аэробус с вертикальным взлётом и посадкой
|Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля
|Китай начал строительство первого коммерческого подводного центра обработки данных
|Microsoft выпустила обновление Windows 10: лента новостей в панели задач и множество устранённых проблем
|В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных