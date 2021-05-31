Золото 31 мая продолжает дорожать на ряде факторов

Стоимость золота утром последнего дня весны незначительно поднимается, показатель ранее вновь вернулся выше уровня в 1900 долларов за унцию на целом ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 EEST августовские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,14%, или на 2,75 доллара, до 1908,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,34%, до 28,108 доллара за унцию.

С начала месяца золото подорожало почти на 8%. "Покупки драгоценного металла центробанками продолжает расти, беспрецедентные меры монетарного и финансового стимулирования продолжают усиливаться, и некоторые трейдеры начинают терять доверие к криптовалютам", - приводит газета Wall Street Journal объяснение аналитиками Oanda этого подорожания.

Вместе с этим сейчас доллар несколько дешевеет к евро и иене, снижается также доходность госбондов США, что также позитивно для золота.

Эксперты также отмечают, что если золоту удастся сохранить большую привлекательность с точки зрения доходности по отношению к американским гособлигациям, то оно может достичь рекорда стоимости позднее в текущем году.