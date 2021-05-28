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Депозитные ставки для физлиц 28.05.21
17:00 28.05.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 мая 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.77
|0.26
|0.11
|6 мес.
|7.47
|0.45
|0.19
|9 мес.
|7.89
|0.60
|0.21
|12 мес.
|8.08
|0.86
|0.33
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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