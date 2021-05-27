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Депозитные ставки для физлиц 27.05.21
16:59 27.05.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 мая 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.71
|0.29
|0.12
|6 мес.
|7.39
|0.48
|0.20
|9 мес.
|7.75
|0.67
|0.24
|12 мес.
|7.98
|0.92
|0.36
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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