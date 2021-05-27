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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.05.21
12:24 27.05.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 26 мая.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|24.05
|26430.0 (6.5)
|-
|25.05
|28906.0 (6.5)
|-
|26.05
|27355.0 (6.5)
|-
Данные НБУ.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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