Финансовые новости
- |
- 27.05.21
- |
- 09:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена золота слабо снижается 27 мая в ожидании статистики из США
08:41 27.05.2021 |
Цена на золото незначительно снижается в четверг утром в ожидании важной статистики из США, оставаясь около "круглой" отметки в 1900 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 EEST июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,11%, или на 2 доллара - до 1899,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,32% - до 27,788 доллара за унцию.
Цена на золото 25 мая впервые с 8 января превысила психологическую отметку 1900 долларов на фоне ослабления инфляционных рисков, что оказало давление на доллар и доходность гособлигаций США.
Хотя тренд роста сохраняется, золото готово к короткому периоду консолидации, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.
Важным событием для рынков в четверг является публикация данных по ВВП США за первый квартал. Аналитики полагают, что минторг США улучшит оценку роста до 6,5% с 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц
|Перевыборы на Прикарпатье: Почему у Зеленского упорно держатся за Вирастюка
|Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
|Популизм против популизма: Как власть может заблокировать референдум о закрытии рынка земли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|HSBC выходит из розничного банковского бизнеса в США
|Цена золота слабо снижается 27 мая в ожидании статистики из США
|Биржи Азии 27 мая торгуются разнонаправленно на внутренних новостях
|Кабмин поддержал штрафы за нарушение требований валютного законодательства
|Американские фондовые индексы выросли 26 мая
|На протяжении всего дня 26 мая межбанк тянули к новому психологическому уровню
|На 60 страховщиков Украины в 2020 году пришлось 90% собранных премий
Это интересно
|Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия
|Американский сервис вызова такси Lyft открывает офис в Киеве
|Google Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качестве
|Новый Redmi Note 10 Pro фотографирует на уровне Apple iPhone XS Max и лучше, чем iPhone SE
|В Норвегии суд признал Tesla виновной в намеренном снижении скорости зарядки и запаса хода после обновления ПО
|Tesla стала втайне тестировать автопилот на основе лидаров, хотя Маск отрицал их необходимость
|Google впервые подала иск к Роскомнадзору