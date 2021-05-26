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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.05.21
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 26 мая 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|0.00
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|0.00
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|0.00
|7623.17
|100230.15
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|0.00
|7223.08
|92533.00
|на 01.09
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|0.00
|7659.72
|87668.24
|на 02.10
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 26.04
|1006744.96
|320976.85
|526809.70
|45869.99
|276.17
|15705.85
|97106.39
|на 27.04
|1006562.89
|320976.85
|526541.45
|45940.14
|276.17
|15721.85
|97106.43
|на 28.04
|1006186.30
|320976.85
|526147.84
|45959.29
|276.17
|15718.31
|97107.84
|на 29.04
|1002194.04
|320976.85
|523601.37
|44020.23
|276.17
|15876.12
|97443.29
|на 30.04
|1004138.52
|320976.85
|525074.28
|44220.51
|276.17
|16137.49
|97453.21
|на 05.05
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 06.05
|1003801.81
|320976.85
|524589.14
|44306.16
|276.17
|16199.81
|97453.69
|на 07.05
|1003856.15
|320976.85
|524595.68
|44265.63
|276.17
|16282.29
|97459.52
|на 11.05
|1004075.84
|320976.85
|524769.63
|44284.10
|276.17
|16308.82
|97460.27
|на 12.05
|1003881.60
|320976.85
|524581.68
|44310.06
|276.17
|16277.92
|97458.92
|на 13.05
|1004998.80
|320976.85
|525195.79
|44583.65
|276.17
|16354.13
|97612.22
|на 14.05
|990617.18
|320976.85
|510928.07
|44469.90
|276.17
|16371.37
|97594.82
|на 17.05
|990602.76
|320976.85
|511455.70
|44111.98
|276.17
|16437.45
|97344.60
|на 18.05
|990372.97
|320976.85
|511339.80
|44080.78
|276.17
|16455.76
|97243.60
|на 19.05
|989964.19
|320976.85
|511436.68
|44027.51
|276.17
|16455.35
|97791.62
|на 20.05
|980918.93
|318776.85
|503760.14
|44644.98
|195.49
|16400.13
|97141.35
|на 21.05
|990764.79
|318776.85
|513088.46
|44557.18
|195.49
|16894.19
|97252.62
|на 24.05
|990708.69
|318776.85
|512936.21
|44626.68
|195.49
|16920.14
|97253.32
|на 25.05
|990605.56
|318776.85
|512763.17
|44654.21
|195.49
|16949.73
|97266.11
|на 26.05
|990805.41
|318776.85
|512888.83
|44688.87
|195.49
|16976.78
|97278.59
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ. на 26 мая - 27.4553 грн.
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