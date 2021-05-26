Золото 26 мая закрепилось на уровне выше $1900

Цена на золото в среду утром сохраняется на уровне выше 1900 долларов за унцию на ослаблении инфляционных опасений, что сдерживает доллар и доходность гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 EEST июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,48%, или на 9,2 доллара - до 1907,2 доллара за тройскую унцию, во вторник золото впервые с 8 января торгуется выше 1900 долларов. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,88% - до 28,302 доллара за унцию.

Укрепление золота связано с указанием Федрезервом на то, что инфляционное давление, скорее всего, будет временным, что ослабило страхи инвесторов по поводу ужесточения монетарной политики, считают аналитики банка ANZ, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Рынки опасались, что ускорение годовой инфляции в США за апрель до рекорда 2008 года может повлечь пересмотр монетарной политики ФРС, позднее некоторые "ястребиные" сигналы инвесторы нашли в протоколе апрельского заседания ФРС. Ослабление мер поддержки американского ЦБ негативно отразилось бы на золоте.

Доллар и доходность в результате показали снижение, что благоприятно для золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается третью торговую сессию подряд, торгуясь на уровне в 89,61 пункта. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) снижалась четыре дня, за это время показатель снизился до 1,56% с 1,68%, в среду показатель несколько восстановился до 1,58%.

По мнению экспертов спрос на безопасные активы, в том числе золото, также может поддерживаться слабой статистикой по США, опубликованной во вторник. Так, индекс доверия потребителей в стране от аналитической Conference Board в мае снизился до 117,2 пункта при прогнозе в 119,2 пункта. А продажи новых домов в стране в апреле снизились до 863 тысяч, прогноз составлял 970 тысяч.