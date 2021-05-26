Финансовые новости
- |
- 26.05.21
- |
- 08:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото 26 мая закрепилось на уровне выше $1900
08:37 26.05.2021 |
Цена на золото в среду утром сохраняется на уровне выше 1900 долларов за унцию на ослаблении инфляционных опасений, что сдерживает доллар и доходность гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EEST июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,48%, или на 9,2 доллара - до 1907,2 доллара за тройскую унцию, во вторник золото впервые с 8 января торгуется выше 1900 долларов. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,88% - до 28,302 доллара за унцию.
Укрепление золота связано с указанием Федрезервом на то, что инфляционное давление, скорее всего, будет временным, что ослабило страхи инвесторов по поводу ужесточения монетарной политики, считают аналитики банка ANZ, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
Рынки опасались, что ускорение годовой инфляции в США за апрель до рекорда 2008 года может повлечь пересмотр монетарной политики ФРС, позднее некоторые "ястребиные" сигналы инвесторы нашли в протоколе апрельского заседания ФРС. Ослабление мер поддержки американского ЦБ негативно отразилось бы на золоте.
Доллар и доходность в результате показали снижение, что благоприятно для золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается третью торговую сессию подряд, торгуясь на уровне в 89,61 пункта. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) снижалась четыре дня, за это время показатель снизился до 1,56% с 1,68%, в среду показатель несколько восстановился до 1,58%.
По мнению экспертов спрос на безопасные активы, в том числе золото, также может поддерживаться слабой статистикой по США, опубликованной во вторник. Так, индекс доверия потребителей в стране от аналитической Conference Board в мае снизился до 117,2 пункта при прогнозе в 119,2 пункта. А продажи новых домов в стране в апреле снизились до 863 тысяч, прогноз составлял 970 тысяч.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Опыт Израиля для Украины. Почему «Химера» нам нужнее, чем «Железный купол»
|Целесообразность или законность: Когда под санкциями Зеленского окажутся тысячи украинцев
|Изгнание из «зеленого» рая: Кого выпрут из «слуг» после Шевченко
|Парадокс эпохи постправды. Почему Зеленский испугался собственного Центра противодействия дезинформации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 26 мая закрепилось на уровне выше $1900
|Биржи Азии 26 мая не показывают единой динамики
|Фондовые индексы США 25 мая упали после восстановления в начале недели
|Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 6 миллиардов
|НАБУ сообщило о подозрении еще 7 лицам по делу о кредите «VAB Банку» на 1,2 миллиарда
|В ЕЦБ увидели в криптовалютах «ограниченные риски» финансовой стабильности
Это интересно
|McLaren рассказал, почему гибрид Artura получился таким лёгким
|Следующим автомобилем Папы Римского будет американский электрокар
|TSMC объявил о прорыве в создании 1-нанометровых чипов
|Космический туризм: ракетоплан Virgin Galactic успешно долетел до границы космоса
|Tesla раскрыла сроки запуска производства «быстрейшего серийного автомобиля»
|Европейский регулятор полагает, что первые летающие такси могут появиться в регионе в 2024 году
|Google заплатил Украине штраф в миллион гривен