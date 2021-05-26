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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 6 миллиардов

18:04 25.05.2021 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов на состоявшемся 25 мая аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5,96 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 481,74 млн грн при спросе 683,69 млн грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,98% годовых, тогда как в предыдуший раз такие облигации размещались под 9%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 3,46 млрд грн, ставка по ним выросла на 1 базисный пункт - до 11,2% годовых. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 96,89 млн грн под неизменные 11,3% годовых.

Кроме того, от размещения двухлетних ОВГЗ поступило 772,4 млн грн под 12,05% годовых, от трехлетних - 1,15 млрд грн под 12,3% годовых.


Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона101102103104105
Код выпуска облигацийДоразмещениеUA4000213300Доразмещение UA4000204572Доразмещение UA4000216774Доразмещение UA4000201255Доразмещение UA4000207880
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт, 500 000 - - - -
Дата проведения 25.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 25.05.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 26.05.2021 26.05.2021 26.05.2021 26.05.2021 26.05.2021
Срок оплаты процентов   04.08.2021 24.11.2021 24.11.2021 24.11.2021
Срок оплаты процентов   02.02.2022 25.05.2022 25.05.2022 25.05.2022
Срок оплаты процентов   03.08.2022 23.11.2022 23.11.2022 23.11.2022
Срок оплаты процентов     24.05.2023 24.05.2023
Срок оплаты процентов      22.11.2023
Срок оплаты процентов      22.05.2024
Размер купонного платежа на одну облигацию - 80.30 55.50 80.00 49.95
Номинальный уровень доходности. % 10.42 16.06 11.10 16.00 9.99
Срок обращения (дней) 154 434 546 728 1092
Дата погашения 27.10.2021 03.08.2022 23.11.2022 24.05.2023 22.05.2024
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 683690000 3143898000 97150000 772952000 1214755000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500000000 3143898000 97150000 722952000 1214755000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 12241895000 15526062000 3126041000 9073478000 13272724000
Количество поданных заявок. шт 14 29 5 19 14
Количество удовлетворенных заявок. шт 14 29 5 18 14
Максимальный уровень доходности облигаций. % 9.00 11.20 11.30 12.10 12.30
Минимальный уровень доходности облигаций. % 8.75 11.20 11.30 12.05 12.30
Установленная доходность. % 9.00 11.20 11.30 12.05 12.30
Средневзвешенная доходность. % 8.98 11.20 11.30 12.05 12.30
Поступление в бюджет 481741689.76 3463852499.46 96888666.50 772401916.80 1146084899.85

Данные: Минфин Украины

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,16 млрд грн, две трети этой суммы принесло размещение ценных бумаг в евро и долларе США.
По материалам: БизнесЦензор
 

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