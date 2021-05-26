Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 6 миллиардов

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|101
|102
|103
|104
|105
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000213300
|Доразмещение UA4000204572
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000201255
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|25.05.2021
|25.05.2021
|25.05.2021
|25.05.2021
|25.05.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|26.05.2021
|26.05.2021
|26.05.2021
|26.05.2021
|26.05.2021
|Срок оплаты процентов
|04.08.2021
|24.11.2021
|24.11.2021
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|02.02.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|03.08.2022
|23.11.2022
|23.11.2022
|23.11.2022
|Срок оплаты процентов
|24.05.2023
|24.05.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|Срок оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|80.30
|55.50
|80.00
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|10.42
|16.06
|11.10
|16.00
|9.99
|Срок обращения (дней)
|154
|434
|546
|728
|1092
|Дата погашения
|27.10.2021
|03.08.2022
|23.11.2022
|24.05.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|683690000
|3143898000
|97150000
|772952000
|1214755000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000
|3143898000
|97150000
|722952000
|1214755000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|12241895000
|15526062000
|3126041000
|9073478000
|13272724000
|Количество поданных заявок. шт
|14
|29
|5
|19
|14
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|14
|29
|5
|18
|14
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.00
|11.20
|11.30
|12.10
|12.30
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.75
|11.20
|11.30
|12.05
|12.30
|Установленная доходность. %
|9.00
|11.20
|11.30
|12.05
|12.30
|Средневзвешенная доходность. %
|8.98
|11.20
|11.30
|12.05
|12.30
|Поступление в бюджет
|481741689.76
|3463852499.46
|96888666.50
|772401916.80
|1146084899.85
Данные: Минфин Украины