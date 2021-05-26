Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 6 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 25 мая аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5,96 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 481,74 млн грн при спросе 683,69 млн грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,98% годовых, тогда как в предыдуший раз такие облигации размещались под 9%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 3,46 млрд грн, ставка по ним выросла на 1 базисный пункт - до 11,2% годовых. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 96,89 млн грн под неизменные 11,3% годовых.

Кроме того, от размещения двухлетних ОВГЗ поступило 772,4 млн грн под 12,05% годовых, от трехлетних - 1,15 млрд грн под 12,3% годовых.





Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 101 102 103 104 105 Код выпуска облигаций ДоразмещениеUA4000213300 Доразмещение UA4000204572 Доразмещение UA4000216774 Доразмещение UA4000201255 Доразмещение UA4000207880 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций, шт, 500 000 - - - - Дата проведения 25.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 26.05.2021 26.05.2021 26.05.2021 26.05.2021 26.05.2021 Срок оплаты процентов 04.08.2021 24.11.2021 24.11.2021 24.11.2021 Срок оплаты процентов 02.02.2022 25.05.2022 25.05.2022 25.05.2022 Срок оплаты процентов 03.08.2022 23.11.2022 23.11.2022 23.11.2022 Срок оплаты процентов 24.05.2023 24.05.2023 Срок оплаты процентов 22.11.2023 Срок оплаты процентов 22.05.2024 Размер купонного платежа на одну облигацию - 80.30 55.50 80.00 49.95 Номинальный уровень доходности. % 10.42 16.06 11.10 16.00 9.99 Срок обращения (дней) 154 434 546 728 1092 Дата погашения 27.10.2021 03.08.2022 23.11.2022 24.05.2023 22.05.2024 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 683690000 3143898000 97150000 772952000 1214755000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500000000 3143898000 97150000 722952000 1214755000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 12241895000 15526062000 3126041000 9073478000 13272724000 Количество поданных заявок. шт 14 29 5 19 14 Количество удовлетворенных заявок. шт 14 29 5 18 14 Максимальный уровень доходности облигаций. % 9.00 11.20 11.30 12.10 12.30 Минимальный уровень доходности облигаций. % 8.75 11.20 11.30 12.05 12.30 Установленная доходность. % 9.00 11.20 11.30 12.05 12.30 Средневзвешенная доходность. % 8.98 11.20 11.30 12.05 12.30 Поступление в бюджет 481741689.76 3463852499.46 96888666.50 772401916.80 1146084899.85 Данные: Минфин Украины

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,16 млрд грн, две трети этой суммы принесло размещение ценных бумаг в евро и долларе США.