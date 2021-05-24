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Депозитные ставки для физлиц 24.05.21
16:50 24.05.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 мая 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.75
|0.27
|0.12
|6 мес.
|7.46
|0.42
|0.18
|9 мес.
|7.88
|0.51
|0.17
|12 мес.
|8.05
|0.79
|0.28
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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