Золото дорожает 24 мая на ожиданиях по инфляции

Стоимость золота в понедельник утром поднимается, влияют на торги инфляционные ожидания трейдеров и снижение доходности гособлигаций США, что позитивно для котировок металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 EEST июньские фьючерсы на золото поднимались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,48%, или на 9,05 доллара, до 1885,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,12%, до 27,795 доллара за унцию.

"Драгоценный метал продемонстрировал третью неделю роста на прошлой неделе благодаря интересу инвесторов на фоне признаков ускорения инфляции. Кроме того, снижение доходности гособлигаций США помогло аппетиту инвесторов", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ. Эксперты уточняют, что и сигналы о возможном ужесточении политики Федрезерва, похоже, не вызвали опасений у трейдеров.

На прошлой неделе был опубликован протокол апрельской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе говорилось, что несколько участников высказались за возможное начало обсуждение плана корректировки темпов выкупа активов на ближайших заседаниях в условиях продолжения восстановления экономики. Такие комментарии инвесторы расценили как сигнал к возможному ужесточению политики ФРС, что вызвало кратковременную реакцию рынков, поддержав доллар и сдержав стоимость золота.

При этом, согласно документу, некоторые участники заседания отметили, что с какими-то инфляционным факторами, возможно, не удастся быстро справиться, и они до конца года будут способствовать росту цен. Традиционно золото выступает как инфляционный хедж.

Снижение доходности гособлигаций также поддерживает цену на золото. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) в прошлый четверг опустилась до 1,63% с 1,68%, в понедельник показатель опускается до 1,62%. Доходность госбондов США и золото как правило имеют разнонаправленную динамику.