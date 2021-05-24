Финансовые новости
- |
- 24.05.21
- |
- 11:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дорожает 24 мая на ожиданиях по инфляции
09:06 24.05.2021 |
Стоимость золота в понедельник утром поднимается, влияют на торги инфляционные ожидания трейдеров и снижение доходности гособлигаций США, что позитивно для котировок металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 EEST июньские фьючерсы на золото поднимались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,48%, или на 9,05 доллара, до 1885,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,12%, до 27,795 доллара за унцию.
"Драгоценный метал продемонстрировал третью неделю роста на прошлой неделе благодаря интересу инвесторов на фоне признаков ускорения инфляции. Кроме того, снижение доходности гособлигаций США помогло аппетиту инвесторов", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ. Эксперты уточняют, что и сигналы о возможном ужесточении политики Федрезерва, похоже, не вызвали опасений у трейдеров.
На прошлой неделе был опубликован протокол апрельской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе говорилось, что несколько участников высказались за возможное начало обсуждение плана корректировки темпов выкупа активов на ближайших заседаниях в условиях продолжения восстановления экономики. Такие комментарии инвесторы расценили как сигнал к возможному ужесточению политики ФРС, что вызвало кратковременную реакцию рынков, поддержав доллар и сдержав стоимость золота.
При этом, согласно документу, некоторые участники заседания отметили, что с какими-то инфляционным факторами, возможно, не удастся быстро справиться, и они до конца года будут способствовать росту цен. Традиционно золото выступает как инфляционный хедж.
Снижение доходности гособлигаций также поддерживает цену на золото. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) в прошлый четверг опустилась до 1,63% с 1,68%, в понедельник показатель опускается до 1,62%. Доходность госбондов США и золото как правило имеют разнонаправленную динамику.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Особенности «военных сборов» в ОРДЛО
|Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе
|Игра в правительство. Когда Любченко сменит Шмыгаля
|Референдум о судьбе Донбасса: Что задумал Зеленский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.05.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.05.21
|Остаток средств на корсчетах банков 24.05.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.05.2021
|В Societe Generale не нашли биткоину место в инвестиционных портфелях
|Золото дорожает 24 мая на ожиданиях по инфляции
|Доллар дешевеет к евро и иене 24 мая на фоне сохранения инфляционных опасений
Это интересно
|Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780
|571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия
|Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами
|Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн
|Смартфоны на Android получили функции пультов для Android TV
|Google пообещала представить универсальный квантовый компьютер к 2029 году
|Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть