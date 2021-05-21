Финансовые новости
- |
- 21.05.21
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 20.05.21
10:45 21.05.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 20 мая.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|18.05
|26974.0 (6.5)
|-
|19.05
|27902.0 (6.5)
|-
|20.05
|19544.0 (6.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Список претензий Зеленского: Зачем президент упрекнул США, Германию и Францию
|Война против всех за абсолютную власть: Какую страну строит Зеленский
|ВСК по расследованию всех зрад: Почему властям все равно придется расследовать дело вагнеровцев
|Казначеи уверены, что львиная часть продажи валюты под уплату налогов уже прошла
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Государственные банки за первый квартал получили 3,2 миллиарда прибыли
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 20.05.21
|Остаток средств на корсчетах банков 21.05.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.05.2021
|Доллар 21 мая продолжает дешеветь к евро и иене
|Биржи Азии в основном снижаются 21 мая после недели роста
Это интересно
|Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть
|Opel возродила купе Manta в виде электрокара
|Twitter запустит платную подписку внутри сети за $2,99 в месяц
|Самый дорогой Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12 оказался менее мощным, чем ожидалось
|Компания Samsung Display представила на выставке SID Display week 2021 сворачиваемые и складные дисплеи OLED
|Мошенники под видом Илона Маска украли более 2 млн долларов в криптовалюте
|Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году