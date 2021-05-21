Золото коррекционно 21 мая дешевеет после недели удорожания

Стоимость золота в пятницу утром коррекционно снижается после недели роста, связанного с инфляционными ожиданиями и глобальными рисками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 EEST июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,26%, или на 4,85 доллара, до 1877,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,82%, до 27,837 доллара за унцию.

С начала недели золото подорожало на 1,8%, с 1,84 тысячи до примерно 1,88 тысячи долларов. Стоимость драгоценного металла поддерживали ослабление доллара и уход трейдеров от риска. Традиционно золото выступает как более надежный актив, поэтому спрос на металл повышается в случае усиления глобальной неопределенности.

Золото также традиционно выступает как инфляционный хедж. На прошлой неделе стало известно, что годовая инфляция в США в апреле ускорилась до рекорда с 2008 года. И согласно опубликованному в среду протоколу Федеральной резервной системы (ФРС) США, некоторые участники заседания отметили, что с какими-то инфляционным факторами, возможно, не удастся быстро справиться, и они до конца года будут способствовать росту цен.

"В разных странах наблюдается дальнейшее стимулирование, и, по мнению многих, это приведет к продолжению (сильной - ред.) инфляции", - цитирует агентство Блумберг аналитика GoldSilver Central Pte Брайана Лэна (Brian Lan).