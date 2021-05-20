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Цена на золото 20 мая умеренно снижается
09:00 20.05.2021 |
Цена на золото в четверг утром несколько опускается, в то время как трейдеры оценивают протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.35 EEST июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,23%, или на 4,3 доллара, до 1877,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,11%, до 287,995 доллара за унцию.
Накануне цена на золото поднялась выше 1890 долларов за унцию, впервые с начала года, но вечером после публикации протокола апрельского заседания Федрезерва котировки стали опускаться.
В документе регулятор указал на резкий рост экономической активности, при этом предупредив, что экономика по-прежнему далека от поставленных им целей. При этом некоторые участники заседания отметили, что с какими-то инфляционным факторами, возможно, не удастся быстро справиться, и они до конца года будут способствовать росту цен.
Многие игроки рынка усмотрели в этом замечании очевидный намёк на то, что Федрезерв может начать ужесточать свою монетарную политику значительно раньше, чем собирался ранее, что должно будет способствовать укреплению нацвалюты. Удорожание доллара в свою очередь негативно для золота, так как в этом случае оно становится менее доступным при его покупке в другой валюте.
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