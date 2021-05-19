Обвал цен на криптовалюты обеспечил перегрузку крупнейшим криптобиржам Coinbase и Binanace

Стало известно, что криптовалютная биржа Coinbase испытывает технические трудности, обусловленные высокой нагрузкой, которая возникла из-за масштабного обвала курса криптовалют. Частичное или полное ограничение функций затрагивает веб-сайт и фирменное приложение платформы. Также сообщается, что криптобиржа Binance приостановила вывод Ethereum и токенов ERC-20 из-за перегрузки сети.

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«Мы наблюдаем проблемы с Coinbase и Coinbase Pro, и нам известно, что некоторые функции могут работать некорректно. В настоящее время мы изучаем эти проблемы и будем информировать пользователей о ходе их решения», - говорится в заявлении Coinbase.

«Вывод ETH и ERC-20 временно отключён из-за перегрузки сети. Благодарим вас за терпение и приносим извинения за причинённые неудобства», - сказано в сообщении платформы Binance.

Стоит отметить, что технические проблемы на криптовалютных биржах возникли на фоне масштабного обвала курса цифровых активов в течение последней недели и особенно последних суток. Значительное снижение курса наиболее ценных криптовалют, таких как биткоин, Ethereum и Dogecoin, привело к росту пользовательской активности, которая и стала причиной перегрузки сетей торговых платформ.

Например, за последние сутки курс биткоина упал почти на 30 % до менее $31 тыс. за токен, за единицу «эфира» давали около $2000 (падение на уровне 40 %), а цена Dogecoin снизилась почти на 45 %. Стоит отметить, что на момент написания этой статьи курс биткоина немного выровнялся и составлял более $35 тыс. за единицу.



