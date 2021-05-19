Китайским банкам и платежным сервисам запрещены операции с криптовалютой

Китайские отраслевые регуляторы заявили о запрете любых транзакций с криптовалютами, сообщает Reuters. Физические лица могут быть держателями криптоактивов, но банки и платежные сервисы не имеют права совершать операции с криптой (регистрация, торговля, клиринг и расчеты).

"В последнее время цены на криптовалюты взлетели до небес и резко упали, а спекулятивная торговля криптовалютами восстановилась, серьезно нарушив безопасность собственности людей и нормальный экономический и финансовый порядок", - цитирует агентство заявление, выпущенное Национальной ассоциацией интернет-финансов Китая, Китайской банковской ассоциацией и Платежно-клиринговой ассоциацией Китая.

Отраслевые регуляторы напоминают о рисках и аргументируют свое решение тем, что криптовалюта "не поддерживаются реальной стоимостью", а сделки с крипто-активами не защищены китайским законодательством.



