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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 18.05.21
11:05 19.05.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 мая.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|14.05
|26003.0 (6.5)
|123037.0 (7.5; 7)
|17.05
|28717.0 (6.5)
|-
|18.05
|26974.0 (6.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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