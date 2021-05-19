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Цена на золото 19 мая стабильна перед публикацией протокола ФРС США
09:00 19.05.2021 |
Стоимость золота демонстрирует околонулевую динамику в среду утром после роста последних нескольких торговых сессий - инвесторы с осторожностью ожидают публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 EEST июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на символические 0,01%, или на 0,1 доллара, до 1868,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,94%, до 28,067 доллара за унцию.
Внимание рынков сосредоточено на протоколе апрельского заседания Федрезерва, документ будет опубликован в среду вечером. Трейдеры надеются получить у регулятора комментарии по поводу его дальнейшей монетарной политики в свете всплеска инфляции в стране.
Это может повлиять на курс доллара и стоимость госдолга. А во-первых, традиционно ослабление доллара позитивно для цены на золото, поскольку в этом случае драгоценный металл становится более доступным при его покупке в другой валюте. И наоборот, укрепление доллара сдерживает рост цены золота. В то же время долговые бумаги США - альтернатива драгметаллу в качестве актива-"убежища".
А тем временем эти инструменты сейчас также стабильны - как курс доллара, так и доходность гособлигаций США. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) с начала недели завершает торги в среднем на уровне 1,64-1,65%. Неделей ранее доходность составляла порядка 1,7%.
"Цена на золото стабилизировались, поскольку доходность гособлигаций США, похоже, нашла краткосрочный нижний уровень", - цитирует агентство Блумберг мнение старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).
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