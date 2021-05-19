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Bitcoin обрушился ниже 40 тыс. долларов: впервые с 2018 доля криптовалюты упала ниже 40%
08:21 19.05.2021 |
Криптовалюта Bitcoin продолжает дешеветь: курс биткойна опустился ниже отметки 40 тыс. долларов. Хотя ещё пару дней назад он стоил около 43 тыс. долларов. За последние сутки Bitcoin подешевел на 12,5%, за неделю падение составило 31%.
Согласно данным CoinMarketCap, доля биткойна на криптовалютном рынке впервые с июня 2018 года опустилась ниже 40%. На момент публикации данной заметки курс криптовалюты составлет 39 614 долларов и продолжает дешеветь.
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19.05.21 Китайским банкам и платежным сервисам запрещены операции с криптовалютой
Китайские отраслевые регуляторы заявили о запрете любых транзакций с криптовалютами. Физические лица могут быть держателями криптоактивов, но банки и платежные сервисы не имеют права совершать операции с криптой.
Падение биткойна началось на прошлой неделе, когда генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) публично изменил своё отношение к криптовалюте, заявив, что компания перестала принимать Bitcoin в качестве оплаты за свои электрические автомобили. Официальная причина заключается в беспокойстве по поводу его воздействия на окружающую среду.
Вместе с главной криптовалютой мира продолжают дешеветь и другие валюты. Курс Ethereum опустился до 2950 долларов, также упав на 31% за последние 7 дней. Dogecoin подешевел на 18% за неделю до 0,4 доллара, Bitcoin Cash обрушился почти на 40% до 943 долларов.
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