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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Продажи ОВГЗ на аукционах выросли до 4,45 млрд грн, $62,9 млн и EUR238,4 млн при неизменных ставках

22:54 18.05.2021 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник смогло привлечь 4,45 млрд грн, что более чем втрое превышает показатель недельной давности, сохранив практически неизменными ставки.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставка отсечения 3-мес. ОВГЗ снизилась с 8,5% до 8,48%, а 15-мес. и 18-мес. осталась на уровне 11,2% и 11,3%, а 2-летних увеличилась с 12% до 12,05% годовых.

Наибольший объем продаж пришелся на 15-мес. и 2-летние облигации – соответственно 2,03 млрд грн и 1,64 млрд грн. Минфин отклонил лишь 5 из 11 заявок, поданных на покупку 3-месячных бумаг по ставкам до 8,5%, суммарный спрос на которые составил почти 1,3 млрд грн при ограничении предложения в 0,5 млрд грн.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах осталась на уровне 11,18% при сокращении средневзвешенного срока с 19 до 17 месяцев.

Помимо того Минфин продал 21-мес. долларовые ОВГЗ на $62,9 млн, а также 9-мес. ОВГЗ в евро на EUR238,4 млн, что в 2,1 раза больше, чем на двух предыдущих аукционах по размещению облигаций в евро в этом году. Ставки по ним остались прежними – соответственно 3,9% и 2,5%.


Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 95 96 97 98
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000195176 Доразмещение UA4000204572 Доразмещение UA4000216774 Доразмещение UA4000201255
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт, 500 000 - - -
Дата размещения 18.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 18.05.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 19.05.2021 19.05.2021 19.05.2021 19.05.2021
Дата оплаты процентов 11.08.2021 04.08.2021 26.05.2021 26.05.2021
Дата оплаты процентов   02.02.2022 24.11.2021 24.11.2021
Дата оплаты процентов   03.08.2022 25.05.2022 25.05.2022
Дата оплаты процентов    23.11.2022 23.11.2022
Дата оплаты процентов     24.05.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию 80.00 80.30 55.50 80.00
Номинальный уровень доходности. % 16.00 16.06 11.10 16.00
Срок обращения (дней) 84 441 553 735
Дата погашения 11.08.2021 03.08.2022 23.11.2022 24.05.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1 295 354 000 1 846 183 000 236 282 000 1 432 294 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500 000 000 1 846 183 000 236 282 000 1 432 294 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 11 153 031 000 12 382 164 000 3 028 891 000 8 350 526 000
Количество поданных заявок. шт 11 32 9 23
Количество удовлетворенных заявок. шт 6 32 9 23
Максимальный уровень доходности облигаций. % 8.50 11.20 11.30 12.05
Минимальный уровень доходности облигаций. % 8.48 11.10 11.30 11.95
Установленная доходность. % 8.48 11.20 11.30 12.05
Средневзвешенная доходность. % 8.48 11.19 11.30 12.02
Поступление в бюджет 529 750 000.00 2 029 981 065.90 248 235 506.38 1 641 968 957.22

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 99 100
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000215909 (Ном. в $США) Доразмещение UA4000215891 (Ном. в ин.вал. EUR)
Номинальная стоимость 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,   
Дата размещения 18.05.2021 18.05.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 19.05.2021 19.05.2021
Дата оплаты процентов 05.08.2021 19.08.2021
Дата оплаты процентов 03.02.2022 17.02.2022
Дата оплаты процентов 04.08.2022  
Дата оплаты процентов 02.02.2023  
Размер купонного платежа на одну облигацию 19.45 12.50
Номинальный уровень доходности. % 3.89 2.50
Срок обращения (дней) 624 274
Дата погашения 02.02.2023 17.02.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 62 244 000 236 954 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 62 244 000 236 954 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 315 802 000 349 217 000
Количество поданных заявок. шт 42 30
Количество удовлетворенных заявок. шт 42 30
Максимальный уровень доходности облигаций. % 3.90 2.50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 3.90 2.50
Установленная доходность. % 3.90 2.50
Средневзвешенная доходность. % 3.90 2.50
Поступление в бюджет 62 929 306.44 238 430 223.42

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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