Продажи ОВГЗ на аукционах выросли до 4,45 млрд грн, $62,9 млн и EUR238,4 млн при неизменных ставках

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник смогло привлечь 4,45 млрд грн, что более чем втрое превышает показатель недельной давности, сохранив практически неизменными ставки.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставка отсечения 3-мес. ОВГЗ снизилась с 8,5% до 8,48%, а 15-мес. и 18-мес. осталась на уровне 11,2% и 11,3%, а 2-летних увеличилась с 12% до 12,05% годовых.

Наибольший объем продаж пришелся на 15-мес. и 2-летние облигации – соответственно 2,03 млрд грн и 1,64 млрд грн. Минфин отклонил лишь 5 из 11 заявок, поданных на покупку 3-месячных бумаг по ставкам до 8,5%, суммарный спрос на которые составил почти 1,3 млрд грн при ограничении предложения в 0,5 млрд грн.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах осталась на уровне 11,18% при сокращении средневзвешенного срока с 19 до 17 месяцев.

Помимо того Минфин продал 21-мес. долларовые ОВГЗ на $62,9 млн, а также 9-мес. ОВГЗ в евро на EUR238,4 млн, что в 2,1 раза больше, чем на двух предыдущих аукционах по размещению облигаций в евро в этом году. Ставки по ним остались прежними – соответственно 3,9% и 2,5%.



