Продажи ОВГЗ на аукционах выросли до 4,45 млрд грн, $62,9 млн и EUR238,4 млн при неизменных ставках

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|95
|96
|97
|98
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000195176
|Доразмещение UA4000204572
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000201255
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|-
|-
|-
|Дата размещения
|18.05.2021
|18.05.2021
|18.05.2021
|18.05.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|19.05.2021
|19.05.2021
|19.05.2021
|19.05.2021
|Дата оплаты процентов
|11.08.2021
|04.08.2021
|26.05.2021
|26.05.2021
|Дата оплаты процентов
|02.02.2022
|24.11.2021
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|03.08.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|23.11.2022
|23.11.2022
|Дата оплаты процентов
|24.05.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|80.00
|80.30
|55.50
|80.00
|Номинальный уровень доходности. %
|16.00
|16.06
|11.10
|16.00
|Срок обращения (дней)
|84
|441
|553
|735
|Дата погашения
|11.08.2021
|03.08.2022
|23.11.2022
|24.05.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 295 354 000
|1 846 183 000
|236 282 000
|1 432 294 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000
|1 846 183 000
|236 282 000
|1 432 294 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11 153 031 000
|12 382 164 000
|3 028 891 000
|8 350 526 000
|Количество поданных заявок. шт
|11
|32
|9
|23
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|6
|32
|9
|23
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|8.50
|11.20
|11.30
|12.05
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.48
|11.10
|11.30
|11.95
|Установленная доходность. %
|8.48
|11.20
|11.30
|12.05
|Средневзвешенная доходность. %
|8.48
|11.19
|11.30
|12.02
|Поступление в бюджет
|529 750 000.00
|2 029 981 065.90
|248 235 506.38
|1 641 968 957.22
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|99
|100
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000215909 (Ном. в $США)
|Доразмещение UA4000215891 (Ном. в ин.вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|18.05.2021
|18.05.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|19.05.2021
|19.05.2021
|Дата оплаты процентов
|05.08.2021
|19.08.2021
|Дата оплаты процентов
|03.02.2022
|17.02.2022
|Дата оплаты процентов
|04.08.2022
|Дата оплаты процентов
|02.02.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|19.45
|12.50
|Номинальный уровень доходности. %
|3.89
|2.50
|Срок обращения (дней)
|624
|274
|Дата погашения
|02.02.2023
|17.02.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|62 244 000
|236 954 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|62 244 000
|236 954 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|315 802 000
|349 217 000
|Количество поданных заявок. шт
|42
|30
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|42
|30
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.90
|2.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.90
|2.50
|Установленная доходность. %
|3.90
|2.50
|Средневзвешенная доходность. %
|3.90
|2.50
|Поступление в бюджет
|62 929 306.44
|238 430 223.42
Данные: Минфин Украины