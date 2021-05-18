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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 17.05.21
11:00 18.05.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 17 мая.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|13.05
|15277.0 (6.5)
|-
|14.05
|26003.0 (6.5)
|123037.0 (7.5; 7)
|17.05
|28717.0 (6.5)
Данные НБУ
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