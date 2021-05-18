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Золото дорожает 18 мая на ослаблении доллара в ожидании протокола ФРС
08:47 18.05.2021 |
Цена на золото продолжает подниматься во вторник утром, показатель достиг самой высокой отметки с начала февраля, поддерживают котировки слабый доллар и ожидания протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 EEST июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,17%, или на 3,25 доллара, до 1870,85 доллара за тройскую унцию, показатель поднялся выше 1870 долларов впервые с 1 февраля 2021 года. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,15%, до 28,692 доллара за унцию.
Доллар дешевеет к евро на 0,1%, но в целом стабилен к иене и основным мировым валютам. Более дешевый доллар поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится доступнее при его покупке в другой валюте.
Внимание рынков сосредоточено вокруг протокола апрельской встречи Федрезерва, документ будет опубликован в среду, 19 мая. Рынки надеются получить подсказки по ситуации вокруг инфляции и дальнейших мер поддержки экономики, а также оценки восстановления. Данные протокола могут повлиять на доллар, к которому чувствительно золото.
"Мы также наблюдаем значительную неопределенность вокруг штаммов и мутаций COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что может приводить к покупке более надежных активов", - отмечает менеджер Guardian Gold Australia Джон Фини (John Feeney), которого цитирует агентство Блумберг.
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