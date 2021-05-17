Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.05.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|14.05
|-
|306.5 (7.5; 84) 1722.5 (7.5; 1820)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|11.05
|19770.0 (6.5)
|-
|12.05
|19069.0 (6.5)
|-
|13.05
|15277.0 (6.5)
|-
|14.05
|26003.0 (6.5)
|123037.0 (7.5; 7)
Данные НБУ