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Золото дорожает 17 мая на снижении доходности гособлигаций США
09:00 17.05.2021 |
Стоимость золота в понедельник утром заметно поднимается за счёт того, что снижается доходность госбондов США как альтернативное направление "защитных" инвестиций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 EEST июньские фьючерсы на золото росла в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,88%, или на 16,1 доллара, до 1854,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,49%, до 27,773 доллара за унцию.
Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) в понедельник снижается до 1,62% с 1,63% по итогам предыдущих торгов и в целом с прежнего локального максимума в 1,69%.
Традиционно снижение доходности гособлигаций позитивно отражается на котировках золота, также и потому, что это влияет на курс доллара, к которому чувствительны котировки драгметалла. Более дешевый доллар делает золото более доступным при его покупке в другой валюте.
Снижение доходности госдолга последовало после макростатистики: так, розничные продажи в США в апреле не изменились к марту, хотя рынки ожидали роста на 1%.
"Растущий спрос на безопасные активы и инфляционный хедж могли дать заметный позитив ценам на золото, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион сталкиваются с новой волной COVID-19", - также приводит агентство Блумберг мнение стратега Daily FX Маргарет Ян (Margaret Yang). Традиционно золото выступает как инфляционный хедж и более надежный актив.
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