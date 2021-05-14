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Депозитные ставки для физлиц 14.05.21
18:45 14.05.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 мая 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.00
|0.41
|0.14
|6 мес.
|7.70
|0.53
|0.19
|9 мес.
|8.25
|0.68
|0.19
|12 мес.
|8.29
|0.89
|0.28
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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