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Стоимость золота мало меняется 14 мая в отсутствие значимых факторов
08:34 14.05.2021 |
Стоимость золота незначительно растет в пятницу утром при отсутствии факторов, способных повлиять на динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EEST июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,02%, или на 0,45 доллара, до 1824,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,03%, до 27,067 доллара за унцию.
На текущей неделе цена на золото преимущественно снижалась, оказавшись под давлением укрепляющегося доллара. Этому способствовали данные об апрельской инфляции в США, которая в годовом выражении ускорилась до максимума с 2008 года.
Глава маркетингового отдела GoldCore Дэвид Рассел (David Russell) сказал агентству Market Watch, что снижение стоимости золота на текущей неделе совпало с сокращением мировых фондовых индексов, поскольку инвесторы опасаются общей коррекции после длительного роста.
Рост котировок драгоценного металла в пятницу, в свою очередь, спровоцирован восстановлением американских бирж, считает аналитик. Ключевые индексы США в четверг выросли на 0,7%-1,3% после данных о снижении заявок на пособие по безработице в стране.
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