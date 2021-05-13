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Банк Израиля вернулся к идее выпуска цифрового шекеля
17:28 13.05.2021 |
Банк Израиля представил рабочий документ с изложением модели и преимуществ цифрового шекеля для последующих общественных консультаций.
Регулятор подчеркнул, что примет решение о выпуске CBDC, если позитивное влияние такого решения превысит затраты и потенциальные риски.
Модель предполагает двухуровневую структуру. Центробанк предоставит цифровые шекели провайдерам платежей частного сектора: банкам, эмитентам платежных карт и финтех-фирмам, в том числе из-за рубежа. Затем они распределят CBDC среди населения.
Банк Израиля обеспечит минимальную инфраструктуру на базе DLT-технологии или централизованного реестра и создаст предпосылки для конкуренции бизнеса.
Предполагается, что на первоначальном этапе цифровая валюта не будет приносить процентов. Центробанк установит ограничения на размер операций. В будущем цифровой шекель будет доступен к обмену на другую CBDC.
31 июля завершится период общественных консультаций, после чего регулятор представит доклад с их анализом.
Напомним, власти Израиля впервые озвучили идею выпуска цифрового шекеля в конце 2017 года.
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