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eBay разрешила пользователям торговать NFT
14:04 13.05.2021 |
Американская площадка онлайн-торговли eBay разрешила пользователям торговать невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Объявления о продаже уже появились на платформе.
Представитель компании рассказал Reuters, что продавать NFT могут только пользователи, «соответствующие стандартам eBay». Площадка позволяет купить токены за доллары США.
Продавцы могут торговать цифровыми коллекционными предметами вроде бейсбольных карточек. По словам старшего вице-президента eBay Джордана Свитнама, в будущем платформа предоставит пользователям доступ к более широкому спектру NFT.
По данным The Block, большинство доступных на платформе невзаимозаменяемых токенов выпущены на блокчейне WAX. Для их покупки нужен соответствующий цифровой кошелек.
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