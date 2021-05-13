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Золото дешевеет 13 мая на укреплении доллара
08:53 13.05.2021 |
Цена на золото снижается в четверг утром на фоне роста курса доллара после публикации статданных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 EEST июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,21%, или на 3,85 доллара, до 1818,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,37%, до 27,142 доллара за унцию.
Цена на золото снижается в четверг утром на фоне умеренного роста курса доллара после публикации отчета минтруда США по инфляции в стране. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 90,74 пункта. Согласно статданным, годовая инфляция в стране по итогам апреля ускорилась до максимума с сентября 2008 года и достигла 4,2%. Аналитики ожидали ускорения лишь до 3,6%. Месячная инфляция усилилась до 0,8% с 0,6% в марте, прогноз составлял лишь 0,2%. В результате, рост курса доллара способствовал снижению цены на золото, сделав драгоценный металл менее привлекательным для покупки в другой валюте.
Инвесторы опасаются, что более высокая, чем ожидалось, инфляция в США может привести к ужесточению денежно-кредитной политики в стране и повышению процентных ставок.
Тем не менее, по словам аналитиков Huatai Futures, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на золото останутся высокими в ближайшем будущем, так как ФРС вряд ли в ближайшее время повысит ставки, учитывая возобновление роста случаев коронавирусной инфекции в различных частях мира.
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