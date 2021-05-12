Финансовые новости
- |
- 13.05.21
- |
- 07:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 12.05.21
23:24 12.05.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 мая 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.89
|0.38
|0.14
|6 мес.
|7.57
|0.50
|0.19
|9 мес.
|8.00
|0.63
|0.18
|12 мес.
|8.12
|0.84
|0.28
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игра Путина с Зеленским. Почему Медведчук не сбежал в Москву
|Кабмин принял решение для получения дополнительных миллиардов от «Нафтогаза»
|Виталий Портников: Что означает удар по главному пророссийскому лоббисту
|Доллар резко обвалился на межбанке из-за медленного восстановления рынка после майских выходных, но может снова подорожать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке 12 мая подняли даже без покупок иностранцев под дивиденды
|Депозитные ставки для физлиц 12.05.21
|Средняя комиссия за Ethereum-транзакцию достигла $60 на фоне хайпа вокруг Shiba Inu
|Мнение: снижение числа китов сулит биткоину падение ниже $50 000
|Нацбанк заметил рекордный рост количества подделок гривни за последние годы
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 11.05.21
|Курс доллара растет 12 мая к евро и иене в ожидании данных по инфляции в США
Это интересно
|Представлены видеокарты Nvidia GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 Ti, предназначенные для ноутбуков
|Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились
|Nissan продал свою долю в Daimler за миллиард евро
|Pandora заменит природные алмазы на искусственные бриллианты
|Японские учёные придумали аккумулятор, способный проработать 5 лет почти без потери ёмкости
|Мошенники под видом сабреддита WallStreetBets украли более $2 млн в криптовалюте
|Ferrari рассекретила два суперкара с мощнейшим V12