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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 11.05.21
13:42 12.05.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 11 мая.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|06.05
|33689.0 (6.5)
|07.05
|27696.0 (6.5)
|134802.0 (7.5;7)
|11.05
|19770.0 (6.5)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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