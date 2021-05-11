Минфин 11 мая сократил размещение облигаций внутреннего займа в 7 раз

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|92
|93
|94
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000213300
|Доразмещение UA4000204572
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|-
|-
|Дата размещения
|11.05.2021
|11.05.2021
|11.05.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|12.05.2021
|12.05.2021
|12.05.2021
|Дата оплаты процентов
|04.08.2021
|26.05.2021
|Дата оплаты процентов
|02.02.2022
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|03.08.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|23.11.2022
|Дата оплаты процентов
|24.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|80.30
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|10.42
|16.06
|9.99
|Срок обращения (дней)
|168
|448
|1 106
|Дата погашения
|27.10.2021
|03.08.2022
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|666 478 000
|452 223 000
|456 364 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000
|452 223 000
|456 364 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11 741 895 000
|10 535 981 000
|12 057 969 000
|Количество поданных заявок. шт
|8
|23
|19
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|6
|23
|19
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|11.20
|12.30
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.00
|11.20
|12.30
|Установленная доходность. %
|9.00
|11.20
|12.30
|Средневзвешенная доходность. %
|9.00
|11.20
|12.30
|Поступление в бюджет
|480 110 000.00
|496 160 986.68
|451 284 668.68
Данные: Минфин Украины