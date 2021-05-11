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Стоимость золота 11 мая слабо меняется на статистике из США
09:06 11.05.2021 |
Стоимость золота практически не меняется во вторник утром после ранее опубликованных статданных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 EEST июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,02%, или на 0,25 доллара - до 1837,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,09% - до 27,517 доллара за унцию.
Инвесторы продолжают оценивать слабые статданные с рынка труда США, согласно которым безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с мартовских 6% вместо ожидавшегося снижения.
"Реальные процентные ставки, вероятно, еще больше снизятся, что должно сделать золото более привлекательным", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Commerzbank.
Инвесторы также находятся в ожидании статданных по инфляции в США, которые опубликует минтруда страны в среду, 12 мая. Аналитики ожидают роста годового показателя до 3,6%, а месячного - до 0,2%.
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