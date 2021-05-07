Золото дорожает 7 мая на слабых данных по рынку труда США

Цена на золото активно растет в пятницу вечером на фоне слабых апрельских данных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.26 EEST июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 1,51%, или на 27,35 доллара - до 1843,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,14% - до 27,515 доллара за унцию.

В пятницу стоимость золота продолжает уверенный рост после преодоления психологической отметки в 1800 долларов за унцию в четверг. Слабая статистика по рынку труда США спровоцировала резкое снижение курса доллара, что традиционно поддерживает котировки металла.

Безработица в США в апреле выросла до 6,1% с уровня марта в 6%, в то время как аналитики, напротив, ожидали снижения показателя. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 266 тысяч - в разы меньше ожиданий.

"Эти данные, по крайней мере, временно "отрезвят" тех, кто считает, что Федеральная резервная система США будет вынуждена поднять ставку намного раньше, чем ожидалось", - приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитика Kitco Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).