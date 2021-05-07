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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.05.2021
11:07 07.05.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 7 мая 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,7108
|Земельный капитал
|27,7886
|Правекс
|27,7000
|Банк Сич
|27,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,8000
|Укрстройинвестбанк
|27,6700
|OTP Bank
|27,8200
|Креди Агриколь
|27,6700
|Укрстройинвестбанк
|27,8200
|Форвард банк
|27,6500
|Креди Агриколь
|27,8300
|Укрэксимбанк
|27,6500
|Правекс
|27,8300
|Банк Сич
|27,6500
|Аккордрбанк
|27,8500
|Альфа-банк
|27,6500
|Окси банк
|27,8500
|Аккордрбанк
|27,6500
|ТАСкомбанк
|27,8500
|OTP Bank
|27,6500
|Укрэксимбанк
|27,8500
|ТАСкомбанк
|27,6000
|Форвард банк
|27,8500
|Окси банк
|27,5800
|Приватбанк
|27,8552
|Ощадбанк
|27,5700
|Ощадбанк
|27,8700
|Украинский Капитал
|27,5500
|Альфа-банк
|28,2500
|Приватбанк
|27,5000
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|33,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,4800
|Креди Агриколь
|33,2700
|Банк Сич
|33,5000
|Укрстройинвестбанк
|33,2500
|Правекс
|33,5000
|Банк Сич
|33,2500
|Укрстройинвестбанк
|33,5000
|Земельный капитал
|33,2284
|Ощадбанк
|33,5200
|Укрэксимбанк
|33,2000
|Земельный капитал
|33,5460
|Правекс
|33,2000
|OTP Bank
|33,5500
|Альфа-банк
|33,2000
|Аккордрбанк
|33,5500
|OTP Bank
|33,2000
|Приватбанк
|33,5570
|Форвард банк
|33,1500
|Креди Агриколь
|33,5800
|Окси банк
|33,1500
|Окси банк
|33,6000
|ТАСкомбанк
|33,0500
|Форвард банк
|33,6000
|Приватбанк
|33,0500
|Укрэксимбанк
|33,6500
|Аккордрбанк
|33,0500
|ТАСкомбанк
|33,8000
|Ощадбанк
|32,9000
|Украинский Капитал
|34,0000
|Украинский Капитал
|32,5000
|Альфа-банк
|34,1000
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