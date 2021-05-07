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Отток золота из ETF в апреле замедлился до 18 т - WGC
08:54 07.05.2021 |
Отток золота из мировых ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в апреле составил 18,3 тонны на $1,1 млрд, посчитал World Gold Council (WGC).
Это существенно меньше оттока, наблюдавшегося в феврале и марте (84,3 тонны и 105,6 тонны соответственно). Европейские фонды в апреле даже вернулись к закупкам, отмечает WGC.
В общей сложности за первые 4 месяца года мировые ETF потеряли 194 тонны золота на $10,4 млрд. На конец апреля объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 567,2 тонны на $203 млрд. По сравнению с ноябрьским пиком запасы в стоимостном выражении сократились на 14%: снижение на 8% дал отток в натуральном выражении и еще 6% - снижение цен на золото.
Приток (отток) золота в ETF по регионам в 2021 году:
|Регион
|Апрель, т
|Апрель, $ млн
|Январь-апрель, т
|Январь-апрель, $ млн
|Северная Америка
|-28,4
|-1 583,5
|-173,9
|-9 719,9
|Европа
|10,6
|514,4
|-38,9
|-1 859,3
|Азия
|-0,5
|-13,2
|17,3
|1 033,1
|другие регионы
|0,0
|10,1
|1,6
|102,6
|Итого
|-18,3
|-1 072,1
|-194,0
|-10 443,5
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