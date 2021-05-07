Отток золота из ETF в апреле замедлился до 18 т - WGC

Отток золота из мировых ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в апреле составил 18,3 тонны на $1,1 млрд, посчитал World Gold Council (WGC).

Это существенно меньше оттока, наблюдавшегося в феврале и марте (84,3 тонны и 105,6 тонны соответственно). Европейские фонды в апреле даже вернулись к закупкам, отмечает WGC.

В общей сложности за первые 4 месяца года мировые ETF потеряли 194 тонны золота на $10,4 млрд. На конец апреля объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 567,2 тонны на $203 млрд. По сравнению с ноябрьским пиком запасы в стоимостном выражении сократились на 14%: снижение на 8% дал отток в натуральном выражении и еще 6% - снижение цен на золото.

Приток (отток) золота в ETF по регионам в 2021 году: