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Стоимость золота 6 мая превысила $1800 за унцию впервые с февраля
18:18 06.05.2021 |
Цена на золото уверенно растет в четверг вечером и превышает 1800 долларов впервые с февраля на фоне снижения курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.18 EEST июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 1,56%, или на 27,75 доллара, до 1812,3 доллара за тройскую унцию. Таким образом, стоимость золота превысила отметку в 1800 долларов за унцию впервые с 25 февраля. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 3,34%, до 27,407 доллара за унцию.
Поддержку стоимости золота оказывает доллар, который снижается по отношению к большинству основных мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,41%, до 90,93 пункта.
Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешинский (Colin Cieszynski), слова которого приводит агентство MarketWatch, полагает, что дополнительным катализатором для скачка цены на золото может стать разгон инфляции, "поскольку золото исторически считается средством хеджирования инфляции".
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