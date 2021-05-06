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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 05.05.21
11:26 06.05.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 5 мая.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|29.04
|37432.0 (6.5)
|-
|30.04
|28354.0 (6.5)
|131994.0 (6.5; 7)
|05.05
|30677.0 (6.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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