Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.04.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|30.04
|-
|110.0 (7.5; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|28.04
|30395.0 (6.5)
|-
|29.04
|37432.0 (6.5)
|-
|30.04
|28354.0 (6.5)
|131994.0 (6.5; 7)
Данные НБУ