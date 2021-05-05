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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.05.2021
11:01 05.05.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 мая 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Аккордрбанк
|27,7200
|Коминвестбанк
|27,8000
|Укрстройинвестбанк
|27,7000
|Пивденный
|27,8000
|ТАСкомбанк
|27,7000
|Креди Агриколь
|27,8300
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7000
|OTP Bank
|27,8500
|OTP Bank
|27,7000
|Банк Сич
|27,8500
|Правекс
|27,6800
|Окси банк
|27,8500
|Банк Сич
|27,6500
|Правекс
|27,8500
|Альфа-банк
|27,6500
|Приватбанк
|27,8552
|Креди Агриколь
|27,6200
|Укрстройинвестбанк
|27,8600
|Форвард банк
|27,6000
|Ощадбанк
|27,8800
|Пивденный
|27,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,9000
|Ощадбанк
|27,5800
|ТАСкомбанк
|27,9000
|Украинский Капитал
|27,5500
|Форвард банк
|27,9000
|Приватбанк
|27,5500
|Аккордрбанк
|27,9700
|Окси банк
|27,5500
|Альфа-банк
|28,3000
|Коминвестбанк
|27,5500
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|33,4000
|Правекс
|33,4700
|Укрстройинвестбанк
|33,3500
|Креди Агриколь
|33,4800
|OTP Bank
|33,3500
|Банк Сич
|33,5000
|ТАСкомбанк
|33,3000
|Коминвестбанк
|33,5500
|Пивденный
|33,3000
|Приватбанк
|33,5570
|Форвард банк
|33,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,6000
|Аккордрбанк
|33,2200
|ТАСкомбанк
|33,6000
|Правекс
|33,2000
|Аккордрбанк
|33,6200
|Окси банк
|33,2000
|Укрстройинвестбанк
|33,6500
|Банк Сич
|33,2000
|Окси банк
|33,7000
|Альфа-банк
|33,2000
|Ощадбанк
|33,7000
|Креди Агриколь
|33,1700
|Пивденный
|33,7000
|Приватбанк
|33,1000
|OTP Bank
|33,7500
|Ощадбанк
|33,1000
|Форвард банк
|33,8500
|Коминвестбанк
|33,1000
|Украинский Капитал
|34,0000
|Украинский Капитал
|32,5000
|Альфа-банк
|34,2000
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