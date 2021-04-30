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Депозитные ставки для физлиц 30.04.21
16:58 30.04.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 апреля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.27
|0.38
|0.14
|6 мес.
|7.92
|0.53
|0.20
|9 мес.
|8.30
|0.71
|0.25
|12 мес.
|8.53
|0.91
|0.36
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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