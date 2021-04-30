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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 29.04.21
16:55 30.04.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 29 апреля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|27.04
|34084.0 (6.5)
|-
|28.04
|30395.0 (6.5)
|-
|29.04
|37432.0 (6.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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