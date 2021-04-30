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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30.04.2021
11:15 30.04.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30 апреля 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,6947
|Земельный капитал
|27,7554
|ТАСкомбанк
|27,6500
|Креди Агриколь
|27,7700
|Банк Сич
|27,6500
|Правекс
|27,7700
|Альфа-банк
|27,6500
|Укрстройинвестбанк
|27,7700
|OTP Bank
|27,6500
|OTP Bank
|27,8000
|Правекс
|27,6300
|Банк Сич
|27,8000
|Креди Агриколь
|27,6200
|Банк инвестиций и сбережений
|27,8000
|Аккордрбанк
|27,6200
|Коминвестбанк
|27,8000
|Форвард банк
|27,6000
|Пивденный
|27,8000
|Укрстройинвестбанк
|27,6000
|Форвард банк
|27,8000
|Пивденный
|27,6000
|Аккордрбанк
|27,8200
|Ощадбанк
|27,6000
|Приватбанк
|27,8552
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|Окси банк
|27,8600
|Украинский Капитал
|27,5500
|Ощадбанк
|27,9000
|Приватбанк
|27,5500
|ТАСкомбанк
|27,9000
|Коминвестбанк
|27,5500
|Альфа-банк
|28,2500
|Окси банк
|27,5400
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Форвард банк
|33,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,5500
|Пивденный
|33,4500
|OTP Bank
|33,6000
|Креди Агриколь
|33,4200
|Правекс
|33,6000
|Земельный капитал
|33,4170
|Банк Сич
|33,6500
|Банк Сич
|33,4000
|Укрстройинвестбанк
|33,6500
|Альфа-банк
|33,4000
|Приватбанк
|33,6700
|Банк инвестиций и сбережений
|33,3500
|Креди Агриколь
|33,6800
|OTP Bank
|33,3500
|Аккордрбанк
|33,7000
|Укрстройинвестбанк
|33,3300
|Коминвестбанк
|33,7000
|ТАСкомбанк
|33,3000
|Земельный капитал
|33,7223
|Правекс
|33,3000
|Окси банк
|33,7500
|Аккордрбанк
|33,3000
|Ощадбанк
|33,7500
|Приватбанк
|33,2500
|Форвард банк
|33,8000
|Окси банк
|33,2500
|Пивденный
|33,9500
|Коминвестбанк
|33,2000
|Украинский Капитал
|34,0000
|Ощадбанк
|33,1000
|ТАСкомбанк
|34,0500
|Украинский Капитал
|32,5000
|Альфа-банк
|34,3000
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