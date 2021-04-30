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Стоимость золота снижается 30 апреля на ослаблении опасений за экономику США
09:25 30.04.2021 |
Стоимость золота снижается в пятницу утром на фоне статистики из США, которая помогла ослабить опасения за состояние этой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 EEST фьючерсы на золото с поставкой в июне снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,02%, или на 0,45 доллара - до 1767,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро снижался на 0,2% - до 26 долларов за унцию.
Трейдеры продолжают отыгрывать вышедшие днем ранее данные по ВВП США, согласно которым показатель в первом квартале 2021 года оказался выше прогнозов и вырос на 6,4%. В этом случае золото, становится менее выгодным для инвесторов и, в результате, стоимость драгметалла опускается.
По мнению аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, на настроение инвесторов также повлияли недавние данные Всемирного совета по золоту, которые показали, что спрос на золото в первом квартале 2021 года упал на 23% в следствие снижения инвестиционного спроса.
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