Финансовые новости
- |
- 29.04.21
- |
- 12:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мировой спрос на золото в I кв. упал на 23%, хотя рост потребительского спроса смягчил оттоки из ETF
12:03 29.04.2021 |
Общий мировой спрос на золото в I квартале 2021 года составил 815,7 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC).
Хотя показатель остался на одном уровне с предыдущим кварталом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось значительное падение - на 23% - в результате оттока золота из ETF в объеме 177,9 тонны. Нарастающие ожидания более высоких процентных ставок повлияли на настроения инвесторов, поясняет WGC.
При этом слабый спрос на ETF был частично компенсирован ростом потребительского спроса на 45%. Его укреплению способствовало снижение цен на золото с рекордных максимумов, наблюдавшихся в августе 2020 года.
Инвестиции в слитки и монеты растут третий квартал подряд, в I квартале они выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 339,5 тонны - это самый высокий показатель с IV квартала 2016 года. На это повлияли "охота за распродажами" и повсеместная обеспокоенность растущим инфляционным давлением, считает WGC.
Кроме того, на фоне восстановления после пандемии усилился спрос на золотые ювелирные изделия, поднявшись до 477,4 тонны. Это на 52% больше по сравнению с крайне слабым I кварталом 2020 года.
В России потребительский спрос на золото вырос на 9%, до 11,8 тонны, в том числе 10,5 тонны составило потребление ювелирных украшений, 1,3 тонны - слитков и монет.
Мировые центральные банки в I квартале закупили в резервы 95,5 тонны золота. Это на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 20% выше по сравнению с IV кварталом 2020-го. Весомый вклад в общий объем внесли закупки Венгрии (63 тонны). Россия оказалась в числе нетто-продавцов, ее запасы снизились на 3,1 тонны, но это, отмечает WGC, может быть связано с программой чеканки монет.
Спрос на золото в технологическом секторе в январе-марте вырос на 11%, до 81,2 тонны, что немногим выше среднего показателя за пять лет.
Хотя сбои, вызванные COVID-19, утихли, и в I квартале добыча золота выросла на 4% (до 851 тонны), общее предложение на рынке сократилось на 4%, до 1 тыс. 96,2 тонны. Вторпереработка сократилась на 8% - главным образом из-за снижения цен на золото.
За последние 4 года в Китае, крупнейшем в мире производителе золота, объем добычи снизился. По мнению WGC, он может уступить место России, где добыча, предположительно, продолжит расти, поскольку в ближайшие годы будут сданы в эксплуатацию несколько крупных российских проектов.
Спрос и предложение на рынке золота, т:
|Показатель
|I кв. 2021
|I кв. 2020
|Динамика
|СПРОС
|815,7
|1 059,9
|-23%
|Ювелирные украшения
|477,4
|313,2
|52%
|Технологические нужды
|81,2
|72,9
|11%
|Инвестиции
|161,6
|549,6
|-71%
|- монеты и слитки
|339,5
|250,5
|36%
|- ETF и схожие инструменты
|(177,9)
|299,1
|-
|Центробанки
|95,5
|124,1
|-23%
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|1 096,2
|1 146,5
|-4%
|Добыча
|851,0
|816,7
|4%
|Хедж
|(25,0)
|34,7
|-
|Вторичное золото
|270,2
|295,0
|-8%
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в «Нафтогазе»
|Коболева уволили? По закону не могли. Но что нам закон. Незаконно, но уволили. Почему? Просто так. Потому что хочу
|Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета Нафтогаза, назначение Витренко
|Виталий Кулик: Увольнение Степанова не поможет Зеленскому, нужны срочные антикризисные меры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мировой спрос на золото в I кв. упал на 23%, хотя рост потребительского спроса смягчил оттоки из ETF
|Цены на строймонтажработы в Украине в марте возросли на 15,2% – Госстат
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 28.04.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.04.21
|Остаток средств на корсчетах банков 29.04.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 28.04.2021
Это интересно
|Первый пикап Hyundai представили официально
|Honda показала дизайн интерьера будущих моделей
|Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View
|В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify
|Представлен гибридный кроссовер Huawei
|Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд
|Новый Mercedes-Maybach S-Class: теперь и с шестью цилиндрами