Мировой спрос на золото в I кв. упал на 23%, хотя рост потребительского спроса смягчил оттоки из ETF

Общий мировой спрос на золото в I квартале 2021 года составил 815,7 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC).

Хотя показатель остался на одном уровне с предыдущим кварталом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось значительное падение - на 23% - в результате оттока золота из ETF в объеме 177,9 тонны. Нарастающие ожидания более высоких процентных ставок повлияли на настроения инвесторов, поясняет WGC.

При этом слабый спрос на ETF был частично компенсирован ростом потребительского спроса на 45%. Его укреплению способствовало снижение цен на золото с рекордных максимумов, наблюдавшихся в августе 2020 года.

Инвестиции в слитки и монеты растут третий квартал подряд, в I квартале они выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 339,5 тонны - это самый высокий показатель с IV квартала 2016 года. На это повлияли "охота за распродажами" и повсеместная обеспокоенность растущим инфляционным давлением, считает WGC.

Кроме того, на фоне восстановления после пандемии усилился спрос на золотые ювелирные изделия, поднявшись до 477,4 тонны. Это на 52% больше по сравнению с крайне слабым I кварталом 2020 года.

В России потребительский спрос на золото вырос на 9%, до 11,8 тонны, в том числе 10,5 тонны составило потребление ювелирных украшений, 1,3 тонны - слитков и монет.

Мировые центральные банки в I квартале закупили в резервы 95,5 тонны золота. Это на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 20% выше по сравнению с IV кварталом 2020-го. Весомый вклад в общий объем внесли закупки Венгрии (63 тонны). Россия оказалась в числе нетто-продавцов, ее запасы снизились на 3,1 тонны, но это, отмечает WGC, может быть связано с программой чеканки монет.

Спрос на золото в технологическом секторе в январе-марте вырос на 11%, до 81,2 тонны, что немногим выше среднего показателя за пять лет.

Хотя сбои, вызванные COVID-19, утихли, и в I квартале добыча золота выросла на 4% (до 851 тонны), общее предложение на рынке сократилось на 4%, до 1 тыс. 96,2 тонны. Вторпереработка сократилась на 8% - главным образом из-за снижения цен на золото.

За последние 4 года в Китае, крупнейшем в мире производителе золота, объем добычи снизился. По мнению WGC, он может уступить место России, где добыча, предположительно, продолжит расти, поскольку в ближайшие годы будут сданы в эксплуатацию несколько крупных российских проектов.



Спрос и предложение на рынке золота, т: