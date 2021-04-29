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Золото дорожает 29 апреля на решении ФРС о сохранении монетарной политики
08:14 29.04.2021 |
Стоимость золота умеренно растет в четверг утром после решения Федрезерва (ФРС) США сохранить параметры денежной-кредитной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 EEST фьючерсы на золото с поставкой в июне росла в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,57%, или на 10,05 доллара - до 1783,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро рос на 1,15% - до 26,385 доллара за унцию.
Цена на золото растет после того, как ФРС США по итогам заседания 27-28 апреля ожидаемо сохранила процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что будет продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
"Золото должно сделать еще одну попытку достичь отметки в 1800 долларов, и если доходность 10-летних казначейских облигаций останется на уровне 1,6-1,7%, положительная динамика может привести к тому, что золото приблизится к отметке в 1850 долларов", - говорят газете Wall Street Journal аналитики Oanda.
В четверг утром доходность десятилетних гособлигаций США составляет 1,617% против 1,62% по итогам предыдущего торгового дня.
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