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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.04.21
11:52 28.04.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 27 апреля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|22.04
|29525.0 (6.5)
|-
|23.04
|34478.0 (6.5)
|123978.0 (7.5;7)
|26.04
|28055.0 (6.5)
|-
|27.04
|34084.0 (6.5)
Данные НБУ
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